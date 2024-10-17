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        Haberler Magazin Hülya Avşar ve Nurgül Yeşilçay'ın, sosyal medya paylaşımları - Magazin haberleri

        Hülya Avşar ve Nurgül Yeşilçay'ın, sosyal medya paylaşımları

        Hülya Avşar ile Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti; Avşar ağaç tepesine çıkarak zeytin toplarken, Yeşilçay ekim ayında denize girip esprili bir Victoria's Secret paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:07
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        Ağaç tepesinde bir ünlü
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        Hülya Avşar ile Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesaplarından bulundukları samimi ve eğlenceli paylaşımlarını takipçileriyle paylaştı.

        Hülya Avşar, ağaç tepesine çıkıp zeytin topladığı anlarının videosunu paylaşıp; "Öyle olmaz o işler. Hasat bereketli... Sahte zeytinyağlarından, yiyeceklerden bıktık değil mi? Ya kendi işini kendin yapacaksın ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete maşallah" dedi.

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        Nurgül Yeşilçay ise Victoria's Secret Şovunu ti'ye aldığı bir videoyu paylaşıp; "Victoria's Secret, işine bak kardeşim" şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Nurgül Yeşilçay, daha sonra ekim ayında denize girdiği bir videoyu paylaşarak, "Bir yerlerde hâlâ yaz. Biz ne yapıyoruz İstanbul'da. Sizin için yüzdüm. Gözünüz, gönlünüz açılsın." notunu düştü

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hülya Avşar
        #nurgül yeşilçay

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