Bir mekanda Güzelci'nin kendisinin alnından öperken görülen Avşar, konuyla ilgili sorulara ise "Çok da sevdiğim bir arkadaşım... Çok düzgün, çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki; yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını vermişti.