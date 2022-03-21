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Hülya Avşar: Manukyan'ı canlandırmak isterim

Önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıyan Hülya Avşar, muhabirlerin, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna yanıt verdi. Genelev patroniçesi Manukyan'ı oynamayı arzuladığını ifade eden Avşar, "Senaryosu yazıldı ama izin vermediler" dedi

21.03.2022 - 09:04 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar (58), önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Hayranları ile fotoğraf çektiren Avşar, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "VİCDANEN RAHAT OLMAM GEREKİYOR"

    Muhabirlerin, "Kozmetik ürünü reklamında oynayacağınız doğru mu?" sorusunu cevaplayan Hülya Avşar, "Kozmetik benim için çok önemli ve değerli ama şu an değerlendirme süreci içerisindeyim. Üründen emin olmam gerekiyor. Benim vicdanen rahat olmam gerekiyor. Önerdiğim bir şeyin kaliteli olması lazım. Maddiyat kısmı önemli değil." açıklamasını yaptı.

  • "TEKLİFLER HİÇ İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL"

    Proje tekliflerini beğenmediğini dile getiren Avşar, "Birkaç teklif var ama hiç istediğim gibi değil. Set ortamını hep özleyeceğim ama onun dışında şu an çok iyiyim. 'Ekran' diye bir şey kalmadı. Herkes YouTube'da... Orada, burada ekranda olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

  • "MANUKYAN'I OYNAMAK İSTERDİM"

    Gazetecilerin, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Ben Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler. Gerçekten onu oynamak isterdim." diye konuştu.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Öte yandan geçtiğimiz ay objektiflere yansıyan Hülya Avşar, kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

    Hülya Avşar, "Tek bir kelime söyleyeceğim; hayatımda kimse yok." demişti.

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