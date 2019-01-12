12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Hülya Avşar, "Kuzenimin oğlu 2 yaşına bastı, onu kutladık" dedi. Çocukları her fırsatta çok sevdiğini belirten Avşar, "Çocuk dediğiniz zaman bende akan sular durur, çok seviyorum" diyerek, kızı Zehra'nın yeni imajına yorum yaptı. "Ben marjinalliğe çok fazla eğilmeden yapıldığı zaman hoşnut oluyorum, Zehra'ya çok yakışıyor. Ben sarışın oldum, nasıl değiştireceğimi şaşırdım" dedi.
Sosyal medyada cesur pozlar paylaşan Avşar, "Yorumlara bakmıyorum, ara ara kullanıyorum ve keyif alıyorum. Genç kızlara taş çıkartıyorum, ama turşumuz kurulmayacak" diyerek kahkaha attı.
Sinemada yaşanan mısır polemiğine yorumda bulunan Avşar, "Ben sonuna kadar Cem'in, Yılmaz'ın ve Şahan'ın söylediklerini destekliyorum, sonuna kadar haklılar. Sinema ve spor bu ülkenin geleceği, kendi içimizde bunları yapmamalıyız. Sonuçta en ucuz eğlencemiz sinema. Hükümet elinden geleni yapacak, konuya çok hızlı dahil oldular. Bu durum takdire şayan, emeği geçenleri tebrik ederim" dedi.
TV'de durumun sıkıcı olduğunu belirten Hülya Avşar, "Sektör allak bullak oldu, ama önümüzdeki sezonlarda bir şeyler yapabilirim" ifadelerini kullandı. Keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu, "Her sabah kalkarken insanlar mutlu uyansın, sağlıklı olsun. Zaten herşey düzelir, ben gülmeyi kendimde engelleyemiyorum" dedi.
Magazin gündemini sık sık meşgul eden Berkay-Arda Turan ve Sıla-Ahmet Kural kavgası hakkında yorumunu soran muhabirlere yanıt veren Avşar, "Ben pek bu konulara yorum getirmek istemiyorum, kimin ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Bu olaylar TV'lerin yerini aldı, eğleniyoruz. Ben hepsini ayrı ayrı seviyorum. Sabah uyandığımda yarım saat magazin izliyorum, güne güzel başlıyorum" diyerek kahkaha attı.
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