Hülya Avşar'dan tekelleşme yorumu: Güçlü olan güçsüzü yer

"OLAYLARI GEREKSİZ YERE BÜYÜTÜYORLAR"

Piyasadaki menajerlik tartışmaları hakkında da konuşan Hülya Avşar; "Ben bireysel güce inanırım. Kendini yetiştirmelisin, insanlar, sana gelmeli. Dolayısıyla böyle bir durum yaşamadım. Olayları gereksiz yere büyütüyorlar" dedi.

Hülya Avşar, oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu yorumlarına ise "Ertem Eğilmez'in zamanında da bir grup vardı, bu işin doğasında var. Güçlü olan güçsüzü yer, hayat böyle. Kimsenin parası çalınmadıysa bu kadar büyütmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.