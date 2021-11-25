Hülya Avşar yardım etti

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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, otomobili orman yolunda çamura saplanan bir çifte yardım etmek için kolları sıvadı.

Kendi arabasıyla mahsur kalan ikilinin otomobilini çeken 58 yaşındaki Avşar, o anları da takipçileriyle paylaştı.

Çift, kendilerine kimsenin yardım etmediğini sadece ünlü sanatçının durduğunu söyledi.