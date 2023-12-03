Hülya Avşar: Aşırılıktan her zaman kaçınırım
Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Hülya Avşar, Tarabya'da görüntülendi. Avşar, hastalık süreci ve özel yaşantısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, Tarabya'da objektiflere yansıdı. Tavla oynadığını söyleyen Avşar, "Kapıda bir yazı yazıyordu. Tavlayla ilgili. Çayına iddiasına girdik oynadık" dedi.
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"BEN HİÇ YAKALANMAMIŞTIM"
Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Hülya Avşar, iyileşme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Hastalık geçirdim biliyorsunuz, şimdi iyiyim. Gerçi iyi de geçti. Beni çok yormadığını söyleyebilirim. Bunu da yaptığım spora bağlıyorum. Tek başıma değildim aslında evde. "Sevgilim vardı" dermişim. Maske kullandım evde. Kızım vardı, yardımcılarım vardı. Çok girmediler yanıma da aslında. Enteresan bir virüs. Ben hiç yakalanmamıştım. Herkes gider tersine biz gideriz Mersin'e. Bize yeni denk geldi.
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"MİLYON DOLARLIK ÇANTALARIM YOK"
Hülya Avşar, daha sonra muhabirlerin "Marka takıntınız var mı?" yönündeki soruya ise "Benim öyle milyon dolarlık çantalarım yoktur. Ben normal yaşayan birisiyim. 100 çeşit ayakkabım da yoktur. Aşırılıktan her zaman kaçınırım. Zehra da olması gerektiği gibi yani. Aşırı fazla diyemem ama gençler çok farklılar. Farklı dünyalar yaşıyorlar ama dediğim gibi onun da aşırı böyle takıntıları yoktur" yanıtını verdi.
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Köpeğine aldığı oyuncağı da gösteren Hülya Avşar, "Köpeğime oyuncak aldım. Fare aldım oyuncak olarak. Bunu çok seviyor ama yol üstünde bir veterinerden aldım" diyerek güldü.
Hülya Avşar, son olarak muhabirlerin "Hülya Avşar okuduğu kitabı bir daha okur mu?" cümlesiyle aşk hayatını bağdaştıran bir sorusu karşısında "O belli olmaz" ifadelerini kullanıp, daha sonra oradan ayrıldı.