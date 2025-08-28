Hulusi Akar: Avrupa Birliği daha kapsayıcı olmalı

AB Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka’nın, Kopenhag’da düzenlediği ‘Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı’ na katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Akar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Birliği; daha adil, çok taraflı, bütüncül ve kapsayıcı olmalı. Avrupa, Avrupa gibi davranmalı, orta Doğu vizyonu olmalı, İsrail’e “dur” demeli, Gazze’de acil ateşkese ve iki devletli çözüme destek vermeli. Bunları savunmak antisemitizm değildir.

📍Danimarka



