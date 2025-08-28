Habertürk
        Haberler Dünya Avrupa Hulusi Akar: Avrupa Birliği daha kapsayıcı olmalı | Dış Haberler

        Hulusi Akar: Avrupa Birliği daha kapsayıcı olmalı

        Danimarka'da temaslarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'dan AB'ye eleştirel sözler: Avrupa Birliği; Daha adil, çok taraflı, bütüncül ve kapsayıcı olmalı. İsrail'e "dur" demeli, Gazze'de acil ateşkese ve iki devletli çözüme destek vermeli. Bunları savunmak antisemitizm değildir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 28.08.2025 - 17:12
        'Avrupa, Avrupa gibi davranmalı'
        AB Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka’nın, Kopenhag’da düzenlediği ‘Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı’ na katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

        Akar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Avrupa Birliği; daha adil, çok taraflı, bütüncül ve kapsayıcı olmalı. Avrupa, Avrupa gibi davranmalı, orta Doğu vizyonu olmalı, İsrail’e “dur” demeli, Gazze’de acil ateşkese ve iki devletli çözüme destek vermeli. Bunları savunmak antisemitizm değildir.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

