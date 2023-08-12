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        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol İngiltere Hull City - Sheffield Wednesday: 4-2 (MAÇ SONUCU) | Ozan Tufan'dan hat-trick! - Futbol Haberleri

        Hull City - Sheffield Wednesday: 4-2 (MAÇ SONUCU) | Ozan Tufan'dan hat-trick!

        İngiltere Championship'te Hull City forması giyen miili futbolcu Ozan Tufan, takımının Sheffield Wednesday'i 4-2 yendiği maçta hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 19:18
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        Ozan Tufan'dan hat-tirck!
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        İngiltere Championship'in (2. Lig) 2. haftasında Sheffield Wednesday'i konuk eden Hull City, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

        Hull City'de üç gol atarak hat-trick yapan milli futbolcu Ozan Tufan maça damgasını vurdu.

        GALİBİYETİN MİMARI OLDU

        Ay-yıldızlı futbolcu, 45+5 (pen.), 58 ve 70. dakikalarda sahneye çıkıp kazanılan üç puanın mimarı oldu. Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 85'te Aaron Connolly attı.

        Sheffield Wednesday'in golleri ise 36'da Juan Delgado ve uzatma anlarında Michael Smith'den geldi.

        Hull City bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaptı.

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