Hull City - Sheffield Wednesday: 4-2 (MAÇ SONUCU) | Ozan Tufan'dan hat-trick!

İngiltere Championship'in (2. Lig) 2. haftasında Sheffield Wednesday'i konuk eden Hull City, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Hull City'de üç gol atarak hat-trick yapan milli futbolcu Ozan Tufan maça damgasını vurdu.

Ay-yıldızlı futbolcu, 45+5 (pen.), 58 ve 70. dakikalarda sahneye çıkıp kazanılan üç puanın mimarı oldu. Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 85'te Aaron Connolly attı.

Sheffield Wednesday'in golleri ise 36'da Juan Delgado ve uzatma anlarında Michael Smith'den geldi.

Hull City bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaptı.