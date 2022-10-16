Hull City ile Birmingham arasında oynanan maç, kale direklerindeki sorun nedeniyle başlatılamadı.

Maç öncesi yapılan kontrollerde, kale direklerinin standartlardan 5 cm daha uzun olduğu tespit edildi. Görevliler hemen saha içine çağırıldı ve kale direklerinin bir kısmı kesildi. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra maçı tekrar başladı.

The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Birmingham 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti.

Birmingham'da Troy Deeney, 74. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Hull City, oynadığı son 8 maçta sadece 1 kez kazandı ve 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Hull City'de milli oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik karşılaşmaya 11'de başladı. Ozan Tufan 83'te Doğukan Sinik ise 63. dakikada oyundan çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Birmingham puanını 19'a yükseltti. Hull City ise 14 puanda kaldı.