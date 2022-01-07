Hükümetin verdiği parti koronaya dönüştü

Yerel basındaki haberlere göre, Hong Kong hükümetinin Çin'in ana karasındaki Şıncın ile Hong Kong arasındaki Çienhay Özel Ekonomik Bölgesi'nde irtibat görevlisi olan Witman Hung adına düzenlenen partiye katılanlar arasında 9 hükümet görevlisi ile 20 milletvekili bulunuyordu.
Partiye katılanlardan ikisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm katılımcılar, 14 günlük zorunlu karantinaya sevk edildi.
İÇİŞLERİ BAKANI DA KARANTİNADA
Karantinaya alınan hükümet yetkilileri arasında Hong Kong Emniyet Müdürü Raymond Siu, İçişleri Bakanı Caspar Tsui ve Göçmenlik Dairesi Başkanı Au Ka-wang'ın bulunduğu bildirildi.
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, kentte Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı bir dönemde hükümet yetkililerinin böyle bir kutlamaya katılmasının doğru örnek teşkil etmediğini belirtti.
Hong Kong'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından, restoran ve yemek büfelerinin saat 18.00'den sonra hizmet vermesi yasaklanmış, müzeler, güzellik ve spor salonlarının 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verilmişti.
SON 24 SAATTE 33 VAKA
Kentte son 24 saatte 26'sı yurt dışı kaynaklı 33 vaka görüldüğü bildirildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 30 vaka belirlendiğine işaret edildi. Hong Kong, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak yarı sınıflandırıyor.
Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 865 vaka görüldü, 213 kişi hayatını kaybetti, 389 hastanın ise tedavisi sürüyor.
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