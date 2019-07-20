Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2013 yılında izleyici ile buluşan Hükümet Kadın'ın 2014 yılında devam filmi çekildi ve o da izleyicilerden büyük alkış topladı. Hükümet Kadın filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filminin çekimleri Mardin Midyat'ta gerçekleştirildi.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI KİMLER?

Sermiyan Midyat'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Hükümet Kadın filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ - Xate, Sermiyan Midyat - Faruk, Mahir İpek - Ikram, Gülhan Tekin - Fehime, Burcu Gönder - Güle, Ercan Kesal - Aziz Veysel, Nazmi Kırık - Ferhat, Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah, Ayberk Atilla - Şeyhmuz, Sarp Aydınoğlu - Ögretmen, Bülent Çolak - Baran, Haki Biçici - Behçet, Renan Bilek - Müfettis Tugrul ve Kemal Uçar - Komutan Celal yer alıyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur!

Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur.Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.