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        Haberler Televizyon Hükümet Kadın filminin konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        Hükümet Kadın filminin konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler?

        Başrolünü, Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat'ın paylaştığı Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanlarından Zekiye Midyat'ın gerçek hikâyesinden esinlenerek beyaz perdeye aktarılmıştır. Sermiyan Midyat filmin hem senaristliğini ve hem de yönetmenliğini üstlenmiştir. İşte Hükümet Kadın filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:39
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        • 1

          Hükümet Kadın filmi 13 Aralık Çarşamba günü televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Vizyona girdiği 2013 yılında sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başaran film, BKM imzası taşımaktadır. Peki, "Hükümet Kadın filminin konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" İşte Hükümet Kadın filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.

          Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.

        • 3

          HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

          Demet Akbağ - Xate

          Sermiyan Midyat - Faruk

          Mahir İpek - Ikram

          Gülhan Tekin - Fehime

          Burcu Gönder - Güle

          Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

          Nazmi Kırık - Ferhat

          Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

          Ayberk Atilla - Şeyhmuz

          Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

          Bülent Çolak - Baran

          Haki Biçici - Behçet

          Renan Bilek - Müfettis Tugrul

          Kemal Uçar - Komutan Celal

          Muhammed Akay - İmam

          HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Hükümet Kadın filmi Mardin'in Midyat ilçesinde çekilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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