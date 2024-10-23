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        Haberler Gündem Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri Resmi Gazete'de

        Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri Resmi Gazete'de

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki yargılamalara ilişkin Tanık Ücret Tarifesi, Gider Avansı Tarifesi ve Hakem Ücret Tarifesi tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 02:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 02:25
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        Hukuk muhakemelerindeki ücret tarifeleri Resmi Gazete'de
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        Adalet Bakanlığı, hukuk muhakemeleri kanunu gider avansı tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruldu. Gider avansı tarifesine göre, dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunlu olan gider avansı miktarı, davacı için, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 400 lira toplamı olarak belirlendi. Tebliğ kapsamında gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilecek. Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı ise verilen karardan sonra talep üzerine iade edilecek.

        TANIKLARA 100 İLE 150 LİRA ÜCRET

        Hukuk muhakemelerindeki yargılamalarda tanığa, kaybettiği zamanla orantılı olarak 100 ile 150 lira arasında ücret ödenecek. Tanığın, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalması halinde konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanıklara ödenen ücret ile giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.

        HAKEM ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna 500 bin liraya kadar anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, üç veya daha fazla hakem için yüzde 8 ücret ödenecek. Bu ücret, ilk 500 binden sonra gelen 500 bin lira için tek hakeme yüzde 4, üç veya daha fazla hakeme ise yüzde 7 olarak uygulanacak. Konusu 10 milyon lira ve üzerindeki anlaşmazlıklarda tek hakem için ücret yüzde 0,1, üç veya daha fazla hakemin bulunması halinde ise yüzde 0,2 olacak. Hakem ücretine, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak kazanılacak. Birden fazla hakemin yer aldığı anlaşmazlıklarda ücret, hakemler arasında paylaştırılacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #haberler
        #Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
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