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        Haberler Bilgi Gündem Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2024 HMGS giriş belgesi alma ekranı

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 HMGS giriş belgesi alma ekranı

        Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi. Bu kapsamda Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi ve detayları hukuk fakültesi mezunları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan HMGS ve İYÖS ile hakim, savcı ve avukat adaylarının mesleki yeterlilikleri ölçülecek. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM 2024 HMGS giriş belgesi alma ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:16
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        • 1

          Adalet Bakanlığı tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği hazırlanmıştı. Yönetmelikte, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar yer aldı. Buna göre, hukuk fakültesi mezunları için hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 HMGS giriş belgesi alma ÖSYM AİS ekranı…

        • 2

          HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

          Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 130 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 3

          2024-HMGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

          2024-HMGS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAV YILDA İKİ KEZ UYGULANIYOR

          Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda iki defa nisan ve eylül aylarında, İdari Yargı Ön Sınavı ise yılda bir kez eylül ayında yapılacak.

          Bu sınavlar, 24 Ekim 2019'dan sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024'den sonra mezun olanlar hakkında uygulanacak.

        • 5

          EN AZ 70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

          Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek.

          ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.

          100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

        • 6

          HMGS VE İYÖS HAKKINDA

          Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

          4 bölüm ve 12 maddeden oluşan yönetmelikle, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.

          Buna göre, adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.

          Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi.

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