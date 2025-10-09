Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

        ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları duyurulacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı soruları ve cevapları 28 Eylül tarihinde yayınlandı. Adaylara 100 soru yönetildi. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 09.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:24
        • 1

          Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) sonuçları bekleniyor. Toplamda 18 ilde belirlenen merkezlerde düzenlenen HMGS sınavında değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki HMGS 2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          HMGS sonuçlarının 24 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

          Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

          Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.

          HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANMIŞTI

          28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 3

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

