Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Hukuk fakültelerinin müfredatına "kadına yönelik şiddetle mücadele" konusu eklenecek

        Hukuk fakültelerinin müfredatına "kadına yönelik şiddetle mücadele" konusu eklenecek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler işbirliğinde öğretim programlarında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu içeren ders bulunmayan hukuk fakülteleri belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hukuk fakültelerinin müfredatına "kadına yönelik şiddetle mücadele" konusu eklenecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2025 Yılı Faaliyet Planı "Adalete Erişim ve Mevzuat", "Politika ve Koordinasyon", "Koruyucu ve Önleyici Hizmetler", "Toplumsal Farkındalık" ile "Veri ve İstatistik" olmak üzere 4 ana hedeften oluşuyor.

        Plana göre, üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim programları kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında gözden geçirilecek.

        YÖK ve üniversiteler işbirliğinde yürütülecek çalışma kapsamında, 2025'in mayıs-haziran aylarında öğretim programlarında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu içeren ders bulunmayan hukuk fakülteleri tespit edilecek ve bu fakültelerde, eylül-aralık tarihlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun müfredata eklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

        REKLAM

        Öte yandan, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik araştırma yapılacak. İlgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanacak soru formu, tüm öğrencilerin erişebileceği şekilde üniversitelerin öğrenci bilgi sistemine eklenecek.

        Kadına yönelik şiddet alanındaki akademik çalışmalarla ilgili sempozyum da düzenlenecek.

        DERSLERDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİME YÖNELİK İÇERİKLER YER ALACAK

        Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde okutulan derslerde farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Milli Eğitim Bakanlığının ilgi ve sorumluluğunda olacak çalışma ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla zorunlu ve seçmeli derslerde eşitlik ve adalet, şiddetin önlenmesi, aile içi iletişim, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik içeriklere yer verilecek.

        Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sunulan gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında, bireysel farklılıklara saygı, kişisel sınırlarının farkında olma, iletişim becerileri, duygu düzenleme, yardım isteme ve olumlu davranış kazandırma konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

        REKLAM

        Ortaöğretim öğrencilerine yönelik siber şiddet, öfke kontrolü, sınır koyma, yardım arama, çatışma çözme becerileri, eleştiriye tolerans gösterme ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları artırılacak.

        Veli ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde, çatışma çözme, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ihmal ve istismar farkındalığı, öfke yönetimi ve otokontrol konularında okul idaresi, öğretmen ve velilere yönelik seminer, konferans ve yayın hazırlama faaliyetlerinin uygulama alanı genişletilecek.

        KURS PROGRAMLARIYLA SEMİNERLER DÜZENLENECEK

        Plana göre, çeşitli yaş gruplarına ve özel ihtiyaçlara yönelik "Öfke Kontrolü" ile "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konularında kurs programları düzenlenecek.

        Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında/kurumlarında başta çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim görenler olmak üzere tüm öğrencilere yönelik özellikle şiddetin önlenmesi kapsamında eğitim, toplantı ve seminerler gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Habertürk Anasayfa