Hukuk fakültelerinin müfredatına "kadına yönelik şiddetle mücadele" konusu eklenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2025 Yılı Faaliyet Planı "Adalete Erişim ve Mevzuat", "Politika ve Koordinasyon", "Koruyucu ve Önleyici Hizmetler", "Toplumsal Farkındalık" ile "Veri ve İstatistik" olmak üzere 4 ana hedeften oluşuyor.

Plana göre, üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğretim programları kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında gözden geçirilecek.

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YÖK ve üniversiteler işbirliğinde yürütülecek çalışma kapsamında, 2025'in mayıs-haziran aylarında öğretim programlarında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu içeren ders bulunmayan hukuk fakülteleri tespit edilecek ve bu fakültelerde, eylül-aralık tarihlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunun müfredata eklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

REKLAM Öte yandan, üniversite öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum ve algılarını ölçmeye yönelik araştırma yapılacak. İlgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanacak soru formu, tüm öğrencilerin erişebileceği şekilde üniversitelerin öğrenci bilgi sistemine eklenecek. Kadına yönelik şiddet alanındaki akademik çalışmalarla ilgili sempozyum da düzenlenecek.

DERSLERDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AİLE İÇİ İLETİŞİME YÖNELİK İÇERİKLER YER ALACAK Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde okutulan derslerde farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığının ilgi ve sorumluluğunda olacak çalışma ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla zorunlu ve seçmeli derslerde eşitlik ve adalet, şiddetin önlenmesi, aile içi iletişim, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik içeriklere yer verilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sunulan gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında, bireysel farklılıklara saygı, kişisel sınırlarının farkında olma, iletişim becerileri, duygu düzenleme, yardım isteme ve olumlu davranış kazandırma konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

REKLAM Ortaöğretim öğrencilerine yönelik siber şiddet, öfke kontrolü, sınır koyma, yardım arama, çatışma çözme becerileri, eleştiriye tolerans gösterme ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında sınıf rehberlik faaliyetleri, seminer ve yayın hazırlama yoluyla farkındalık çalışmaları artırılacak. Veli ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde, çatışma çözme, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ihmal ve istismar farkındalığı, öfke yönetimi ve otokontrol konularında okul idaresi, öğretmen ve velilere yönelik seminer, konferans ve yayın hazırlama faaliyetlerinin uygulama alanı genişletilecek.

KURS PROGRAMLARIYLA SEMİNERLER DÜZENLENECEK Plana göre, çeşitli yaş gruplarına ve özel ihtiyaçlara yönelik "Öfke Kontrolü" ile "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konularında kurs programları düzenlenecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında/kurumlarında başta çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğrenim görenler olmak üzere tüm öğrencilere yönelik özellikle şiddetin önlenmesi kapsamında eğitim, toplantı ve seminerler gerçekleştirilecek.