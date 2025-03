Hugh Jackman'ın rol için çarpıcı değişimi ve rolü uğruna cesur değişimler geçiren diğer oyuncular

Aksiyon filmleri kahramanı olarak güçlü fiziğiyle tanıdığımız, en son 'Wolverine' karakteriyle beyazperdede gördüğümüz Hugh Jackman, bu hafta, rolü için geçirdiği değişimi ortaya koyan bir paylaşım yaptı.

Yeni filmi 'The Death of Robin Hood'un (Robin Hood'un Ölümü) çekimi öncesinde makyaj odasında bambaşka birine dönüşümünü gözler önüne serdi. Görüntüyü paylaşan kendi olmasa, ortaya çıkan kişinin Hugh Jackman olduğuna inanmak zor. Pala bıyığı ve ön tarafı hafif kelleşmiş saçıyla her zamanki yakışıklılığından uzaklaşmayı göze almış bir şekilde kameraya gülümsüyordu.

Değişimi takdire şayan gerçekten. Ama şöyle bir sinema dünyasına bakıp rol uğruna daha köklü değişimlere giden oyuncuların varlığını hatırlayalım. İlk ve hep aklıma gelen, şapka çıkardığım dönüşümün öznesi, Charlize Theron.

Dünyanın en güzel kadınlarından birinin bir caniye dönüşebilme cesaretini takdir etmemek elde değil.

Amerika’nın ilk kadın seri katili olan Aileen Wuornos’un gerçek hayat hikayesini anlatan karanlık bir konuya odaklanan 2003 yapımı 'Cani' filminde, seri cinayetler işleyen bir otoyol fahişesini canlandıran Theron, rolü için 15 kilo alıp protez dişler kullandı. Bu dönüşüm, iyi oyunculukla birleşince Theron, Oscar'ını terinin son damlasına kadar hak etti. O rolü oynadığında henüz 27 yaşında olan oyuncu, yıllar sonra verdiği bir röportajda, "Bir daha asla ama asla bir filmde oynayıp 'Evet, 20 kilo alırım' demeyeceğim. Bunu bir daha asla yapmayacağım, çünkü aldığınız kiloları çıkarıp atamıyorsunuz" dedi. 'Cani' filminden sonra bir çırpıda 14 kilo kadar verebildi, ama 43 yaşındayken çektiği 'Tully' için aldığı kiloları bir yıl boyunca veremedi. Doktoruyla arasında şöyle bir diyalog geçti: 'Sanırım ölüyorum çünkü bu kiloyu veremiyorum' dedim. Doktorum da '40'ını geçtin. Sakin ol. Metabolizman eskisi gibi değil' dedi. REKLAM Bir başka takdire şayan kilo yolculuğu Christian Bale'den geldi. Bale, 2004 yapımı 'Makinist' filmindeki rolü için tamamen farklı bir insana dönüştü. 82 kilodan 54 kiloya düştü. Özel bir diyet uygulayarak her gün yalnızca bir konserve kutusu ton balığı ve bir elma yiyen oyuncunun verdiği 28 kilo, bir oyuncunun bir film için verdiği en yüksek kilo miktarı olarak tarihe geçti.

Bale, 2013 yapımı 'American Hustle'daki rolü için de 20'nin üzerinde kilo aldı. Tabii bu kilo alımından dolayı bazı büyük fiziksel yan etkiler yaşadığını sonradan itiraf etti. Birden fazla defa rolü için kilo alıp veren oyuncu, 2019'da yaptığı bir açıklamada artık daha fazla rolü uğruna kilo alıp vermeyeceğini açıkladı. Tıpkı bu hafta fit halini gözler önüne seren fotoğrafını paylaşıp, artık kilo almasını gerektiren herhangi bir rolde oynamayacağına dair açıklama yapan Channing Tatum gibi... Tatum, kaslı hatlarını gösteren ilk fotoğrafını "Geri çekiliyoruz! İlk fotoğraf bugün 92 kiloyu gösteriyor" diye paylaştı. Sonra, "Josephine adlı bir film için ikinci fotoğrafta 106 kiloyum" dedi. Zayıf ve ince göründüğü üçüncü ve son fotoğrafı paylaşarak, "Artık şişman rollerde oynamayacağım. Vücuda çok zarar veriyor ve artık kilo vermek çok zor" ifadesini kullandı. Son fotoğrafında Tatum, 'Roofman' adlı film için 78 kiloya inmiş haliyle görülüyordu. Jared Leto da rolü için bedeninde devasa değişime gitmekten çekinmeyenlerden. 'Sınırsızlar Kulübü' (Dallas Buyers Club) için kendini bambaşka biri yaptı. Yaklaşık 15 kilo verdi, kaşlarını ve saçlarını kazıttı. Elbette bu değişimi, iyi oyunculuk performansıyla birleşince Leto'nun kucağına Oscar heykelciğini bıraktırdı.

Leto, 2007'de de suç-gerilim filmi 'Chapter 27' için fiziksel dönüşümünde tam tersi bir yol izledi. Oyuncu, rol için yaklaşık 31 kilo aldı ve bu durum zaman zaman hareket etmesini bile zorlaştırdı. Elbette makyajla, protezle çok daha büyük değişimler geçiren oyuncular da var. Ama Renée Zellweger, Anne Hathaway, Brie Larson, Matthew McConaughey, Hilary Swank, Chris Hemsworth, Joaquin Phoenix, Rooney Mara gibi yıldızların rol uğruna kilolarında çarpıcı değişimi reddetmeyen diğer cesur isimler olduğunu görmezden gelemeyiz.