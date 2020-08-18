Alper Öcal aocal@haberturk.com

Trump yönetimi Çin ve Huawei üzerindeki baskısı artırıyor. ABD'nin akşam saatlerinde aldığı yeni yaptırım kararıyla Huawei'nin telefon üretiminde kullandığı ticari çip teknolojisine erişimi zorlaşacak.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla Huawei'nin çipleri de içeren yarı iletkenlere satışı özel lisans şartına bağlanırken yabancı şirketlerin ABD yazılımı, teknolojisi veya parçası kullanarak geliştirilen ürünler de yaptırıma dahil edildi.

Dışişleri Bakanı Pompeo dünkü açıklamasında, 38 Huawei ilişkili şirketin ABD'nin ekonomik kara listesine alındığı belirtti ve geçen yıl Mayıs ayında başlayan yaptırımlara tabi kurum sayısı 152'ye çıktı.

Trump yönetiminin Huawei'yi Çin Komünist Partisi'nin gözetleme kolu olarak gördüğünü belirten Pompeo, buna göre hareket ettiklerini söyledi. Pompeo, "Çin Komünist Partisi'nin vatandaşlarımızın gizliliğini veya işletmelerimizin fikri mülkiyet haklarını zayıflatan çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz." şeklinde konuştu ve Huawei'nin yaptırımları sürekli geçiştirmeye çalıştığını iddia etti.

Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Huawei tasarımı çiplere yönelik yaptırımların şirketi üçüncü parti kurumlar üzerinden yan yollara sürükleyebileceği ve bu nedenle alınan yeni kararın herhangi bir Amerikan yazılımı veya ürününün kullanılmasını engellediğini belirtti.

TELEFON İÇİN ÇİP BULAMAYACAK

ABD'nin bu önleminin telefonlarda Kirin işlemci kullanan Huawei'nin telefon üretimini sıkıntıya sokabileceği belirtiliyor, en çok etkilenecek modeller ise Kirin 9000 serisi kullanılan üst segment cihazlar olacak.

Huawei'nin tüketici biriminin başındaki Richard Yu, China Info 100 konferansında Trump'ın aldığı ve 15 Eylül'de yürürlüğe girecek kararın şirketin üretim kapasitesi üzerinde etkisi olacağını kabul etti.

Buna göre Huawei, Trump'ın Amerikan teknolojisinin kullanımını yasaklamasıyla 15 Eylül itibarıyla Kirin yonga setlerinin üretim hatlarını kapatmak zorunda kalabilir.

Huawei'nin yeterince çip stoku yapamaması durumunda özellikle Mate 40 serisi yeni nesil üst segment telefonların üretimi durabilir zira Trump'ın Qualcomm ve Snapdragon setlerinin kullanımı için de Çinli telekomünikasyon şirketine lisans vermesi beklenmiyor