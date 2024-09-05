Huawei Türkiye, enerji sektörü için geliştirdiği akıllı dağıtım çözümlerini tanıttı

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Huawei, Türkiye'deki elektrik dağıtım ağlarının güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği Akıllı Dağıtım Çözümü'nü, İstanbul’da gerçekleştirilen Elektrik Dağıtımında Dijital Trendler Zirvesi’nde tanıttı.

Bu çözüm, 2053 yılına kadar Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çalışan Ulusal Enerji Planı'na göre de önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, rüzgar ve güneş gibi yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, 12 Şubat 2024'te enerji kullanımında sürdürülebilirlik anlamında dönüm noktasına ulaştı ve enerji ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı başardı.

REKLAM "ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DESTEKLEYEN PROJELER HEDEFLENDİ" Zirvenin açılış konuşmasında söz alan TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zübeyir Çalışan, zirvenin açılış konuşmasında "12. Kalkınma Planında da yer verildiği üzere, dijital devlet hedeflerimiz bizlerin en büyük yol göstericisi olmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde, genel aydınlatma, elektrik iletim ve dağıtım faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmak ve akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasını sağlamak gibi, enerji verimliliğini destekleyen projeler hedeflenmiştir. TEDAŞ olarak, bu hedeflere ulaşmak için iklim değişikliği, enerji arz güvenliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda aksiyon planlarımızı hazırlayarak, çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık" ifadelerini kullandı.

"VERİMLİLİK SADECE HEDEF DEĞİL, GÜNLÜK UYGULAMALARIMIZA YÖN VEREN BİR ANLAYIŞ OLACAK" Elder İş Geliştirme ve Ar-Ge Koordinatörü İlkem Alpay ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Çok yakında artan elektrik talebini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde karşılamak için daha hızlı ve kapsamlı dönüşümlere tanık olacağız. Verimlilik sadece bir hedef değil, günlük uygulamalarımıza yön veren bir anlayış olarak da hayatımızda yer bulacak. Bu dönüşüm sürecinin omurgasını bizler oluşturuyoruz. Elektrik dağıtım şebekelerini işleten bizler, elektrifikasyonun belirleyiciliğiyle inovasyon ve yeni teknolojileri benimsemekte öncü olmak zorundayız. Ülke genelinde devasa bir şebekeyi yöneten ve tüm yurttaşlara dokunan yegane işi yapan dağıtım şirketlerimiz, kendilerinden beklenen kalite ve süreklilikteki dağıtım hizmetlerini, ancak inovasyon ve teknoloji desteği ile daha da iyi bir noktaya taşıyabilir.”

REKLAM Görsel: SGCC Shaanxi Bilişim ve Ar-Ge Merkezi Teknik Direktörü Li Shenglei, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Zübeyir Çalışan, Elder İş Geliştirme ve Ar-Ge Koordinatörü İlkem Alpay, Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi Küresel Pazarlama ve Çözümler Başkanı Jason Li "BU SEKTÖRE UZUN VADEDE ON YILLAR BOYUNCA YATIRIMA KARARLIYIZ" Huawei Elektrik Enerjisi Dijitalleştirme İş Birimi Küresel Pazarlama ve Çözümler Başkanı Jason Li ise açılış konuşmasında şunları söyledi, “Huawei, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak, özel bir iş birimini hayata geçirdi. Müşterilerimizin iş senaryolarını derinlemesine anlamaya, sorunlarını çözmeye, değer yaratmaya ve bu sektöre uzun vadede, on yıllar boyunca yatırım yapmaya kararlıyız." IEA'YA GÖRE KÜRESEL KESİNTİLERİN ÇOĞU DAĞITIM SORUNLARI KAYNAKLI Elektrik dağıtım ağları, elektriği trafo merkezlerinden evlere, işyerlerine ve sanayilere ulaştıran son aşama olarak konumlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2024 yılına ilişkin elektrik raporuna göre dünyadaki elektrik kesintilerinin çoğu, toplam müşteri hizmeti kesintilerinin yüzde 80'ini temsil edebilecek dağıtım sorunlarından kaynaklanıyor. Artan elektrik talebi ve yenilenebilir enerji kullanımı, Türkiye'deki elektrik şebekesi için belirsizlikler yaratıyor. Zirvede Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), tüm üyelerinin benimsemesi gereken akıllı şebeke sistemlerini ana hatlarıyla belirten bir ‘Akıllı Şebeke Yol Haritası’ geliştirdiğini ifade ediyor.

SGCC Shaanxi Bilişim ve Ar-Ge Merkezi Teknik Direktörü Li Shenglei de Çin'in elektrik sektöründe dijitalleşme yaklaşımlarını, karşılaşılan zorlukları ve kaydedilen ilerlemeleri paylaşırken Huawei bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla akıllı dağıtım çözümlerini duyurdu. REKLAM Hat Kayıplarının Azaltılması: Elektrik ağlarında hat kayıpları, özellikle Türkiye gibi geniş ve farklı özelliklere sahip coğrafi bölgelerde önemli bir sorun olabilir. Huawei’in Yüksek Güç Hattı Taşıyıcı (HPLC) teknolojisi, yüzde 99,9'a varan güvenilirlikle hızlı ve güvenli veri erişimi sağlar. Bu teknoloji, hat kayıplarını en aza indirgeyerek, ağ verimliliğini artırır.

Güç Arzı Güvenilirliğinin Artırılması: Elektrik kesintileri ve güç arzında yaşanan aksaklıklar, enerji dağıtım ağlarının yaşadığı en önemli zorluklar arasında yer alıyor. Huawei'in Fiber ve Kablosuz Backhaul Ağları, elektrik dağıtım sistemlerinde veri akışını güvence altına alarak ağın güvenilirliğini büyük ölçüde artırıyor. Geliştirilen akıllı analiz çözümleri de acil durumlarda arızaları hızlı bir şekilde tespit eder ve onarır. Yeni Enerji Yönetimi: Güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım ağlarına entegrasyonu da büyük önem taşımaktadır. Huawei'in 'Tek Cihaz' yaklaşımı, yeni enerji hizmeti gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış donanım tabanlı 5'i 1 arada bir platform sunmaktadır. Bu platform, yazılım ve donanımın ayrışmasını sağlayarak, enerji hizmetlerinin esnek ve güvenli bir şekilde sunulmasına olanak tanır.

Operasyonel Verimliliğin Artırılması: Elektrik dağıtım ağlarının etkin yönetimi sadece teknolojiye değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerin optimize edilmesine de bağlıdır. Huawei'in 'Tek Platform' çözümü, coğrafi olarak yedekli 3DC felaket kurtarma çözümü ve özel bulut sistemiyle operasyonel süreçleri optimize eder. Bu çözüm, BT/OT veri entegrasyonu sağlayarak, ağ yönetimini daha güvenli ve verimli hale getirir.