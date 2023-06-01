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Haberler Teknoloji Cihaz HUAWEI P60 Pro Türkiye'de

Çinli üreticinin fotoğraf odaklı akıllı telefonu Türkiye pazarına sunuldu

Çinli teknoloji firması Huawei, yeni fotoğraf odaklı akıllı telefon modelini tanıttı. DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip fotoğraf odaklı akıllı telefonu olduğu açıklanan model, 39.999 TL'lik fiyat etiketi ile satışa sunuldu

Giriş: 01.06.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
HUAWEI P60 Pro Türkiye'de

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Çinli Huawei, yeni fotoğraf odaklı akıllı telefon modeli P60 Pro'yu Türkiye pazarına sundu. DXOMARK sıralama tarihinde en yüksek puana sahip 1 numaralı akıllı telefon olma özelliğine sahip olduğu açıklanan model, fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkmayı hedefliyor.

1 MİLYAR RENK

Markanın yeni amiral gemisi olacağı açıklanan bu telefonun, markanın tümüyle yenilenmiş bir optik sisteme sahip ve sektörde Çoklu Lens Gruplu Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamera ile donatılmış ilk cihaz olduğu belirtiliyor. P60 Pro’nun 6,67 inç boyutunda, 2700x1220 çözünürlükte, 450 PPI, 120 Hz, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk, LTPO ekranı 1 ve 120 Hz arası dinamik tazeleme hızı uyarlanabilirlik özelliğine sahip. HUAWEI X TRUE Display teknolojisine sahip ekran hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmayı akıllı bir şekilde optimize ettiği vurgulanıyor.

100 X ZOOM YAPABİLİYOR

Telefonun ana kamerası 48 MP RYYB sensörün f/1.4 ve f/4.0 stop arası değişebilen 10 adımlı fiziksel değişken diyafram ile destekleniyor. 100x zoom yapabilen telefoto kamerası da 48 MP ve RYYB özellikli aynı sensöre sahip. f/2.1 diyaframlı kamera şu anda telefoto kameralarda var olan en geniş diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 13 MP ve yine RYYB f/2.2 stop diyaframlı bir sensöre sahip. Ayrıca her kameranın kendine özgü optik görüntü sabitleme sistemi var.

HUAWEI P60 Pro Rokoko İnci ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip, 39.999 TL'den ön satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2.999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor.

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