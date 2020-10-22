Geçtiğimiz günlerde Apple'ın iPhone 12 ailesini tanıtmasının ardından bir atak da Huawei'den geldi. Son zamanların en popüler markası Huawei'nin Mate ailesinden Huawei Mate 40 Pro'nun özelliklerini sizin için derledik.

HUAWEI MATE 40 PRO FİYATI NE KADAR?

Huawei Mate 40 Pro fiyatı 11 bin 259 TL.

HUAWEI MATE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:6.76 İnç

Dahili Depolama:256 GB

Bellek (RAM):8 GB

Batarya Kapasitesi:4400 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var

4.5G Desteği: Var

CPU Frekansı:3.13 GHz

CPU Çekirdeği:8 Çekirdek

Ekran / Gövde Oranı: 93.13 %

Değişir Batarya: Yok

Kamera Çözünürlüğü:50 MP

Ekran Çözünürlüğü: 1344x2772 (QHD) Piksel

Parmak izi Okuyucu: Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X

Ses Çıkışı:USB

Type-CBoy: 162.9