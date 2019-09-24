rBD yaptırımları kapsamında kara listeye alınan Çinli teknoloji firması Huawei, Android kullanıcılarına yeşil ışık yaktı. Geçen hafta tanıtılan Huawei Mate 30, özelliklerinden çok, şirketin ABD yaptırımlarından nasibini alan ilk telefon modeli olarak dikkat çekmişti.

Çinli şirket Huawei Mate 30 serisi için Google’dan Android lisansı alamadığı için bu yeni telefonlarının içerisinde Google uygulamaları ve servisleri yer almamıştı.

Mate 30 modellerinde EMUI'nin temeli olarak çalışan Android Open Source Project (AOSP) tabanı dışında hiçbir Google yazılımının bulunmadığını belirten Huawei CEO'su Richard Yu, yasağın kaldırılması durumunda firma olarak anında harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

'DERHAL GÜNCELLEME GÖNDEREBİLİRİZ'

ABD ve Google cephesinden olası bir olumlu haberin gelmesi durumunda Mate 30 kullanıcılarına derhal bir güncelleme gönderebileceklerini anlatan Yu, “Ticaret yasağı kaldırılsın, bir gece içerisinde Google uygulamalarını yayımlamaya hazırız” dedi.

GOOGLE YOK, FİYATI İSE...

Huawei’nin ABD ile Çin arasında sürmekte olan ticaret savaşında “pazarlık kozu” olarak kullanıldığını ifade eden Richard Yu, ancak iki ülke arasındaki bu gerginliğin er ya da geç biteceğine inandıklarını söyledi.

Huawei’nin geçen hafta tanıttığı Mate 30 serisindeki telefonların Google’ın uygulama mağazası Play Store’a da erişimi bulunmuyor. Kullanıcılar bunun yerine Huawei’nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery üzerinden uygulama indirebiliyor.