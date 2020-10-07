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Çinli teknoloji üreticisi Huawei, kablosuz kulaklık serisi FreeBuds’ın yeni üyesi FreeBuds Pro’yu piyasaya sundu. Akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen kablosuz stereo (TWS) kulaklık FreeBuds Pro, Huawei’nin online mağazası üzerinden Türkiye’de ön satışa çıktı.

Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü akıllıca tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor.

Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.

Huawei FreeBuds Pro, 40 dB'lik gürültü giderme oranıyla bir Huawei ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4.5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor.

TÜRKİYE FİYATI 1499 TL OLARAK AÇIKLANDI

Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında pratik bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlıyor. Huawei FreeBuds Pro’da yer alan yeni hareket kontrolü, kullanıcıların kübik kulaklık gövdesinde bir kaydırma veya sıkıştırma yaparak kulaklıkları kolayca kontrol etmesine olanak tanıyor.

5-14 Ekim tarihleri arasında Huawei’nin online mağazasında ön satışa sunulan Huawei FreeBuds Pro’nun tavsiye edilen son tüketici fiyatı 1499 TL olarak belirlendi.