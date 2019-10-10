10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
HTC, yeni üst sınıf PC tabanlı sanal gerçeklik (VR) sistemi HTC Vive Cosmos’u resmi olarak Türkiye pazarına sundu. Endüstriden eğitime, eğlenceden e-spor sektörüne farklı alanlardaki VR deneyimi için geliştirilen HTC’nin yeni başlığı Vive Cosmos, 21 Ekim tarihinde, KDV dahil 6999TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.
HTC Vive’ın yeni ürünü Vive Cosmos’un Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal, Cosmos'un özellikle yeni içten dışa hassas takip sistemi sayesinde kullanıcılara zengin bir deneyim sunacağını belirtti.
YUKARI KATLANABİLEN TASARIM
İçten dışa geniş ve hassas takip için 6 adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlük sunuyur.
Cihazda bulunan yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıp, gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.
Yukarı katlanabilen bir tasarıma sahip olan Cosmos, entegre kulaklık ve modüler bir ön panel barındırıyor. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık olma özelliğine de sahip.
Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, yeni Vive Cosmos External Tracking Mod’u ile Vive Cosmos’un performansından yararlanabilecek.
Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için de giriş alternatifi sunuyor. Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda gezinmek de mümkün olabilecek.
Vive Cosmos Teknik Özellikleri:
Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)
Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD
Yenileme hızı: 90 Hz
Görüş alanı: 110 derece
Ses: Dahili stereo kulaklık
Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort™ 1.2
Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı
Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m
Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)
Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.
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