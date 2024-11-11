HT Spor'da yıldızlar geçidi devam ediyor: Oğuz Çetin, HT Spor'da!

HT Spor'da yıldızlar geçidi devam ediyor... HT Spor güçlü yorumcu kadrosuna bir yıldız ismi daha kattı! Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış efsane isim Oğuz Çetin HT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kadrosunda Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen ve Hamit Altıntop gibi efsaneleri bulunduran HT Spor'a uzun yıllardır Türk futboluna hizmet eden Oğuz Çetin'de katıldı.

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HTSPOR'DA ÇERÇEVE ÖZEL YAYININA KATILMIŞTI

Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış 3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşmuştu. Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel yayını gerçekleştirilmişti.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR? 1963 yılında Sapanca'da doğan Oğuz Çetin, oyun kurucu olarak başladığı futbol kariyerini teknik direktörlükle taçlandırmıştır. Türkiye liginde 503 maçta forma giymiştir. Futbolculuk kariyerine 1973'te Almanya'da FC Bobingen'de başlamış ve 1981'de Türkiye Kupası'nı kazanarak dikkat çekmiştir. Sakaryaspor'da profesyonel kariyerine adım atan Çetin, Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı kazanmıştır. 70 kez A milli takımda oynayan Çetin, 33 kez kaptanlık yapmış ve 3 gol atmıştır. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Çetin, teknik direktörlük kariyerini 2017'de Büyükşehir Gaziantepspor'da sonlandırmıştır.