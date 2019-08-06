HT Magazin Masası, gündemdeki iki konuyu değerlendirdi. Biri, dijital yayın platformlarından sonra Youtuberlar'ın da lisans almak zorunda kalıp kalmayacakları, yayınladıkları içeriklerinin RTÜK denetiminde olup olmayacağı. Diğeri ise Sıla'nın aşçı Hazer Amani ile aşk yaşadığını açıklamasının manidar zamanı

Habertürk Teknoloji Editörü Necdet Çalışkan, Kültür Sanat Editörü Mehmet Çalışkan ve Magazin editörleri Aytekin Teker ile Nevra Limboz, 'HT Magazin Masası'nda gündemdeki iki konuyu değerlendirdi. Biri, internet üzerinden yayın yapan dijital platformların lisanslanmak zorunda olması ve içeriklerinin RTÜK denetimine girecek olmasından sonra Yotuberlar'ın da aynı uygulamayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı. Diğeri ise Sıla'nın aşçı Hazer Amani ile birlikte olduğunu açıkladığı zamanın manidarlığı.

Türkiye'de internet üzerinden yayın yapan dijital platformlarla ilgili 'Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre Netflix, puhutv ve BluTV gibi Türkiye'de internet üzerinden yayın yapan yerli ve yabancı dijital platformlar artık (RTÜK) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans almak zorunda.

Yönetmelik gereği Netflix gibi yabancı menşeli dijital yayın platformlar, Türkiye'de şirket açmak zorunda kalacak.

Böylelikle artık Türkiye'den kazandıkları paranın gelir vergisini de ödeyecekler.

Yabancı menşeli dijital yayın platformları 10 yıllık lisanslama ücreti olarak RTÜK'e 100 bin ₺ ödeyecek.

Ayrıca internet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti olarak RTÜK'e yıllık 100 bin ₺ ve Türkiye'deki yıllık gelirlerinin binde 5'ini de verecekler.

Yönetmelik gereği yerli ve yabancı dijital yayın platformların içerikleri de kanunen denetlenebilir hale geldi.

'Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' Youtube ve benzeri platformların lisanslanmasını ve içeriklerinin denetlenmesi henüz içermiyor.

Netflix, puhutv ve BluTV'nin içeriğinin RTÜK tarafından denetlenecek olması Youtube ve Youtuberlar'ın içeriklerinin denetlenip denetlenmeyeceğini de gündeme getirdi.

Youtuber Enes Batur

Youtuberlar'ın da yayınlarının lisanslanması ve içeriklerin RTÜK denetimine alınmasına karar verilirse artık herkes Youtuber olamayacak.

Youtuberlar lisans almak zorunda kalacak.

Lisans almak için de şirket kurulması gibi kriterlerin yerine getirilmesi gerecek.

Ayrıca paylaşılan içerikler de denetim altına alınacak.

HT Magazin Masası'nın gündemindeki bir diğer konu ise Sıla'nın SHOW TV'de yayınlanan HeyCanlı'ya yaptığı aşk açıklaması oldu.

Sıla, ocak ayında aşçı Hazer Amani ile otomobillerinin içinde sarmaş dolaş bir vaziyette görüntülenmişti.

O dönem Deniz Mumcuoğlu ile evli olan Hazer Amani de Sıla da birlikte olduklarını, aşk yaşadıklarını şiddetle yalanlamıştı.

Hazer Amani, daha sonra 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşandı.

Boşanmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını geçtiğimiz hafta açıkladı.

Peki hakkında 'Keyfim yerinde, kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum' diyen Sıla, Hazer Armani ile birlikte olduğunu açıklamak için neden bu kadar bekledi?

Sıla Gençoğlu

Çünkü Sıla, yeni şarkısı için stüdyoya yeni girdi.

Görünen o ki Sıla, 8 aylık birlikteliğini açıklamak için müzik sektöründeki eski bir tanıtım taktiğine başvurarak yeni şarkısının çıkışını bekledi.

Hazer Amani

Video Editörü: Emre NAMOĞLU