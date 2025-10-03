Habertürk
        HSK'dan 9 kişilik ara kararname | Son dakika haberleri

        HSK'dan 9 kişilik ara kararname

        Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi adli yargıda 9 ismi kapsayan ara kararname çıkardı. Kararname ile özellikle İstanbul'da dikkat çeken görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 03.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 17:04
        HSK'dan 9 kişilik ara kararname
        HSK kulislerinde uzun süredir konuşulan kararname ile bazı başsavcı ve başsavcı vekillerinin görev yerleri değiştirildi, Yargıtay’a yeni isimler getirildi. İstanbul’da hem Bakırköy hem de Anadolu Adliyesi’nde kritik değişiklikler yapıldı.

        Yargı kaynakları, ara kararnamenin önümüzdeki daha kapsamlı “güz kararnamesi”nin işareti olduğunu vurguluyor.

        HSK’nın bu geniş kapsamlı kararnameyi kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

        İşte görev yerleri değişen isimler:

        • Fatih Dönmez — İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına

        • Kadir Yılmaz — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

        • Zafer Koç — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına

        • Doç. Dr. Barış Duman — Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına

        • Hüseyin Gümüş — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına

        • İsmet Saçlı — İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

        • Bülent Dinçel — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

        • Erol Çelik — Antalya BAM Savcısı, Antalya BAM Cumhuriyet Başsavcılığına

        • Harun Bulut — Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına

        Yazı Boyutu
