HSBC Türkiye daha yaşanılabilir bir dünya hedefiyle geliştirdiği yatırım aracı olan “HSBC Portföy Çevresel Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu”nu müşterilerine sundu. Yatırımcıları ve şirketleri, daha iyi bir dünya için çevresel sürdürülebilirlik temalı bir fonun çatısı altında buluşturduklarını kaydeden HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü Nilgün Şimşek Ata, “Fonumuz, yeni geliştirilen bir ürün olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Hepimizin geleceğine dokunan bu fonla yatırımcılar, alternatif getiri fırsatının yanında aslında başta çocukları ve aileleri olmak üzere tüm dünyanın geleceğine yatırım yapmış olacak. Fonumuzda yer alacak şirketleri titiz, kapsamlı ve objektif bir süreç sonunda belirledik. Şirketlerin karbon yoğunluğunu ölçerken, dünyada alanındaki en iyi uygulamalardan biri olan S&P Global’ın Trucost metodolojisini kullandık. Hem finansal hem de çevresel sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketleri fonumuza dahil ettik. Fonun yalnızca mevcut standartların çok üzerinde sürdürülebilirlik kriterleriyle uyumlu şirketlere yer verecek olması HSBC’nin sürdürülebilirlik alanında fark yaratma kararlılığının somut bir göstergesi” Dedi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN VİP KULÜBÜ
Böylesi özel bir fonu, Euromoney tarafından 2019 ve 2020’de Sürdürülebilirlik Finansmanında Dünyanın En İyi Bankası seçilen bir grubun uzmanlığı ile çıkardıklarını vurgulayan Ata açıklamalarına şunları da ekledi:
“Fonumuz BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kıyasla minimum yüzde 40 daha az karbon yoğunluğuna sahip olacak. Ayrıca bu oranda her sene yüzde 3 iyileşme olmasını hedefliyoruz. Düzenli değerlendirmeler sonucunda söz konusu çevresel sürdürülebilirlik standartlarını sağlayamayan şirketler belirlenerek fondan çıkartılacak ve yerine bu koşulları sağlayan yenileri alınacak. Bu kapsamda fonumuzun dinamik bir yönetim süreci bulunuyor. Hiç kuşkusuz, ESG standartları bu kadar yüksek bir fonda yer almak şirketler için de sürdürülebilirlik konusunda bir prestij göstergesi olacak. Bu fon bir anlamda ‘Sürdürülebilirliğin VIP Kulübü’ olarak konumlanacak. Diğer yandan, fonumuzun BIST Sürdürülebilirlik endeksi üstünde bir getiri hedefi bulunuyor. Daha yaşanılabilir bir dünya hedefine katkı sağlayacak fonumuzun, bu yönüyle de yatırımcılarına rekabetçi ve onları memnun edecek bir getiri performansı sunabileceğini değerlendiriyoruz.. Dünya’da sürdürülebilirlik konusundaki liderliğiyle öne çıkan bir banka olarak, yatırımcılar ve şirketlerle birlikte daha yaşanılabilir dünya için yeni bir güç birliğine imza atacak olmaktan mutluyuz.”
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