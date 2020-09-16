Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen 110'uncu celseye, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve başka suçtan tutuklu bulunan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, aralarında Ali Öz'ün de bulunduğu 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, önceki celse dinlenmesine karar verilen dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy için izin için yazı yazılan MİT Başkanlığı tarafından izin verildiğine ilişkin herhangi bir cevap gönderilmediğini belirtti.
DURUŞMA KASIM'A ERTELENDİ
Daha sonra tarafların talepleri alındı. Mahkeme heyeti ara kararında, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un dinletme amacının söz konusu olaydan sonra yapılan toplantıda bulunması olduğu, bu toplantıyla ilgili daha önce başka tanıkların dinlendiği, tanığın dinlenmesi için izin talebine cevap verilmediği dikkate alınarak Köksoy'un dinlenmesine ilişkin karardan dönülmesine hükmedildi. Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aralarında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın bulunduğu 10 sanık ile haklarında gıyabi tutuklama kararı olan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi. Heyet, dosyanın tekamül ettiğini belirterek esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine, yazılı mütalaa sunulması halinde duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğine karar verdi. Duruşma, 24-25-26 Kasım tarihlerine bırakıldı.
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