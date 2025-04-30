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        Haberler Sağlık HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi | Sağlık Haberleri

        HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi

        Trabzon'da bir ay önce hizmete alınan Human Papilloma Virus (HPV) ​​​​​​​Bölge Laboratuvarında bir ayda 6 bin kişiye rahim ağzı kanseri (serviks) taraması olan HPV-DNA testi yapıldı, 211 kişi HPV pozitifliği saptanarak teşhis merkezlerine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:33
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        HPV Bölge Laboratuvarında bir ayda 211 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi
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        Türkiye'deki 12 laboratuvardan biri olan Ortahisar Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki HPV Bölge Laboratuvarı, Trabzon'un yanı sıra Rize, Giresun ve Gümüşhane'ye de hizmet veriyor.

        Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, HPV Bölge Laboratuvarının Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

        Türkiye'de 12 ilde yeni HPV Bölge Laboratuvarı açıldığını belirten Malkoç, daha önce Ankara'ya gönderilen numunelerin artık Trabzon'da çalışıldığını ifade etti.

        Malkoç, laboratuvarın 4 ile hizmet verdiğine işaret ederek, "HPV, kadınlarda rahim ağzı kanseri dediğimiz kanserin sebeplerinin başında gelen bir etken, dolayısıyla erken teşhis edilerek hastalığın tedavi süreci ve daha sonraki yaşam kalitesiyle ilgili çok ciddi katkılarda bulunan erken teşhis aracı" dedi.

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        Numunelerin Trabzon'da çalışılmasının zaman kazanılması açısından önemli olduğunu anlatan Malkoç, "Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları oldu ve olmaya da devam ediyor. Biz de bu çalışmalar neticesinde bölgemizde laboratuvarımızı hizmete açmış bulunmaktayız" diye konuştu.

        Trabzon genelinde sağlıklı hayat merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde serviks, meme, kolon ve kalın bağırsak kanserleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Malkoç, ayrıca aile hekimliği birimlerinde kanser ve kronik hastalıkların erken teşhisiyle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        "KANSERDEKİ EN BÜYÜK SIKINTIMIZ ERKEN TEŞHİS EDİLEMEMESİ"

        Malkoç, kanserde erken tanının önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Kanserdeki en büyük sıkıntımız erken teşhis edilememesi. Erken teşhis yöntemleriyle en sık görülen kolon, rahim ağzı ve meme kanseriyle ilgili çok ciddi anlamda başarılar elde ettik. Geçen yıl Trabzon genelinde, bölge laboratuvarı açılmadan önce 9 bin 200 civarında kadınımızdan HPV numunesi alındı. Bunlardan 200 civarı pozitif çıktı ve ileri tetkike gönderildi. İkisine kanser teşhisi konuldu ve tedavileri sağlandı, diğerlerinin de takiplerine devam ediliyor."

        Trabzon'un yanı sıra Rize, Giresun ve Gümüşhane'den laboratuvara bir ayda ulaştırılan 6 bin numunenin incelendiğini belirten Malkoç, şöyle devam etti: "Şu anda sonuçları takip ediliyor. Bunlardan da pozitif çıkan 211 numuneyi ileri tetkik ve teşhis merkezine yönlendirdik. Orada gerekli tetkik ve tedavileri planlandıktan sonra takipleri yapılıyor. Eğer gerekiyorsa tekrar sürecin devamını takip ederek vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz."

        Ortahisar Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren HPV Bölge Laboratuvarında, mikrobiyoloji uzmanı, biyolog, laboratuvar teknisyeni ve tıbbi sekreter görev yapıyor.

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