Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla talep toplamaya başladı. 'HOROZ' BIST koduyla işlem görmeye başlayacak şirketin halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklandı. Yüzde 27,18'ini halka açacak olan Horoz Lojistik üç gün boyunca talep toplayacak. Peki, "Horoz Lojistik halka arz ne zaman sona erecek, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik hisse fiyatı ne kadar?" İşte Horoz Lojistik talep toplama tarihleri...