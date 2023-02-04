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Hong Kong, turizmde pandemi dönemi öncesi etkinliğine dönebilmek için "Merhaba Hong Kong" kampanyasını devreye soktu. Kampanya kapsamında mart ayından başlayarak 6 aylık dönemde 500 bin uçak bileti turistlere hediye edilecek. Hong Kong Turizm Kurulu, Cathay Pacific, HK Express ve Hong Kong Airlines aracılığıyla biletleri dağıtacak.

Hükümet, pandemi döneminde havayollarına sunduğu 2 milyar dolar Hong Kong dolarlık (255 milyon dolar) paketin içine bu kampanyayı dahil etti. Kampanyanın tanıtımı için en az 100 milyon Hong Kong doları harcandığı belirtildi. Yetkililer, bu biletlerin dağıtılmasının ardından oluşacak yoğunluk nedeniyle turizm altyapısının yetersiz kalma ihtimali nedeniyle ise endişeli.

BİLETLER NASIL DAĞITILACAK?

Hediye biletler öncelikle Güneydoğu Asya pazarına sunulacak. Ardından Çin, Kuzey Asya ve dünyanın diğer bölgelerine bilet verilecek. Hong Kong'da yaşayanlar için de 80 bin bilet ayrıldı.

Biletler, diğer ülkelere pandemi öncesi ziyaretçi sayıları ve toplam ziyaretçi sayısı içindeki oranlara göre dağıtılacak.

Kampanyadan faydalanan kişilerin yanlarında 2-3 arkadaşları ya da aile üyelerini getirmesi ve böylece 1.5 milyon turistin Hong Kong'a gelmesi planlanıyor.

Biletlerin dağıtılacağı ülkelerin yerel düzenlemeleri ve geleneklerin göre hediye edileceği kaydedildi. Çekiliş ve bir alana bir hediye gibi yöntemler uygulanacak.

SIFIR COVID POLİTİKASI UYGULANDI

Dünyanın diğer bölgeleri pandeminin ardından geçtiğimiz yıl kademeli olarak açılmaya başlarken Hong Kong, Çin'in sıfır covid politikasını takip etti. 2022'nin sonunda önlemler gevşetildi.

Şu anda Hong Kong'a girebilmek için covid testi talep ediliyor; toplu taşıma araçlarında, halka açık kapalı ve açık alanlarda maske takmak zorunlu. Önümüzdeki günlerde zorunlu covid testinin kaldırılacağı belirtiliyor.

Pandemi öncesinde Hong Kong'a 25 milyondan fazla ziyaretçi geldiği, bu rakamlara yaklaşmanın zaman alacağı kaydedildi.

Toplantı, konferans, fuar gibi etkinliklerle pandemi öncesinde yıllık 1.9 milyon ziyaretçinin geldiği Hong Kong'ta bu sektörün zor durumda olduğu ifade edildi. Bu anlamda toparlanma sağlanması için 2023'te 100'den fazla organizasyon gerçekleştirilecek.

"Merhaba Hong Kong" kampanyası dahilinde Hong Kong Maratonu, Clockenflap müzik festivali ve Hong Kong Rugby Sevens başta olmak üzere 250'den fazla etkinlik ve festival yapılacak.

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