Sabahın erken saatlerinde, İstanbul’un kalabalık sokaklarında bir motosiklet sürücüsü, vites değiştirirken trafiğin telaşına gömülmüş, aklında hem vites değiştirmenin verdiği histen otomatik şanzımanla ödün vermeden hem de sol eli trafikte ağrımadan bir sürüşün mümkün olup olmadığı sorusu... Japon motosiklet devi Honda'nın mühendisleri de aynı soruya cevap ararken ortaya çıkarttıkları E-Clutch teknolojisiyle motosikletseverlerin karşısına çıktı.

2 KİLOGRAMLIK KOMPAKT YAPI

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Japon üreticinin 2023 sonunda Milano’daki EICMA fuarında tanıttığı E-Clutch teknolojisi, motosiklet sürüşünü kolaylaştırmayı hedefliyor. Hızlı vites değiştiriciler, manuel debriyajlar ve DCT (Çift Kavramalı Şanzıman) sisteminin özelliklerini birleştiren bu teknoloji, 2 kilogramlık kompakt bir yapıyla geliyor. Vites geçişleri için debriyaj koluna gerek kalmadan kullanım sunan sistem, şehir içindeki dur-kalk trafikte sürücülere kolaylık sağlıyor. Manuel kullanım isteyenler için sol gidondaki şalterle geçiş yapılabiliyor. E-Clutch, araç hızı, motor devri ve vites konumu gibi verileri analiz ederek debriyajı otomatik yönetiyor. Sürücüler, sert, orta ve yumuşak olmak üzere üç farklı vites geçiş ayarı arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca sistem, yüksek viteste düşük hız algıladığında vites küçültme önerisini gösterge panelinde bildiriyor.

CB650R: NEO SPORTS CAFE TASARIMI YENİLENDİ

Honda’nın 2019’da tanıttığı ve 2021’de güncellediği CB650R, E-Clutch teknolojisiyle Türkiye yollarına çıkıyor. Retro minimalizmi dinamik çizgilerle birleştiren model, yeni LED farlar, radyatör kaplamaları ve keskin arka lambayla dikkat çekiyor. 649 cc’lik dört silindirli motoru 70 kW güç ve 63 Nm tork üretirken, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) arka tekerlek tutuşunu destekliyor. EURO5 uyumlu motoruyla 300 km’nin üzerinde menzil sağlayan CB650R, 20,4 km/lt yakıt tüketimi sunuyor. 5 inçlik tam renkli TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve USB Tip-C soketi gibi özelliklerle donatılan motosiklet, yeşil, kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

CBR650R: SPORTİF TASARIM VE PERFORMANS Honda’nın orta sınıf sportif modeli CBR650R, yenilenen tasarımı ve E-Clutch teknolojisiyle geliyor. Çift LED farlar, kaslı yapıyı zarif çizgilerle buluşturan kaplamalar ve agresif sürüş pozisyonuyla öne çıkan model, 649 cc’lik motoruyla 70 kW güç ve 63 Nm tork sağlıyor. EURO5 uyumlu motoru 300 km üzeri menzil ve 20,4 km/lt yakıt tüketimi sunarken, HSTC sistemi güvenli sürüşü destekliyor. Hem şehir içi hem de uzun rotalarda kullanıma uygun olan CBR650R, 5 inçlik TFT ekran, Honda RoadSync ve USB Tip-C soketi gibi özelliklere sahip. Kırmızı ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak model, tasarım ve performansıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım ve sportif sürüşler için tasarlanan bu motosikletler, E-Clutch teknolojisiyle sürücülere konfor ve güvenliği de sunmayı hedefliyor. İki model de, 22 Mart 2025’ten itibaren bayilerde yerini alacak.