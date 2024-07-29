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        Haberler Ekonomi Otomobil Honda-Nissan işbirliğine Mitsubishi de dahil oluyor - Otomobil Haberleri

        Japon otomotiv devleri güç birliğine gidiyor

        Japon otomobil üreticileri, elektrikli araçta artan rekabete karşı güç birliğine gidiyor. Nikkei'nin aktardığına göre, Mitsubishi, Honda-Nissan arasındaki ortaklığa dahil olmak üzere görüşmelerde bulunuyor. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan ayrı bir yapılanma olması öngörülen Nissan, Honda ve Mitsubishi Motors arasındaki iş birliğinin, Japon otomobil üreticilerinin maliyetleri azaltmasına ve BYD ile Tesla gibi şirketlerin hakim olduğu elektrikli araçlardaki zorlu rekabetle mücadele etmek için yeni hamleler yapmasına destek olacağı belirtiliyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 29.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:24
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        Japon otomotiv devlerinden güç birliği
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        Renault-Nissan İttifakı'nın üçüncü ortağı olan Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi'nin, Honda-Nissan arasındaki ortaklığa dahil olacağı öne sürüldü.

        Nikkei'nin aktardığı gelişmeye göre, eğer anlaşma sağlanırsa üç Japon otomotiv şirketi toplamda 8 milyon araç satan bir yapıya dahil olacak.

        Yüzde 34'ü Nissan'ın kontrolünde olan Mitsubishi'nin Honda ve Nissan ile görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Üç firmanın da otomobilleri kontrol eden araç içi yazılımları standartlaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

        Mitsubishi'nin bu adımı, Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan'ın, Mart ayına kadar olan dönemde küresel satışlarının yarısını oluşturan ve en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'de istikrarlı bir şekilde pazar payını kaybetmesinin ardından geldi.

        HİSSELERİ YÜKSELDİ

        Nissan ve Honda, Mart ayında yaptıkları açıklamada, otomotiv yazılım platformlarında elektrikli araç bileşenleri ve yapay zeka üretimi konusunda işbirliği yapmak üzere stratejik bir ortaklık yapmayı düşündüklerini bildirmişlerdi.

        Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan ayrı bir yapılanma olması öngörülen Nissan, Honda ve Mitsubishi Motors arasındaki iş birliğinin, Japon otomobil üreticilerinin maliyetleri azaltmasına ve BYD ile Tesla gibi şirketlerin hakim olduğu elektrikli araçlardaki zorlu rekabetle mücadele etmek için yeni hamleler yapmasına destek olacağı belirtiliyor.

        Gelişmeler üzerine, Mitsubishi Motors'un hisseleri öğleden sonraki işlemlerde yüzde 6.3 arttı. Nissan'ın hisseleri yüzde 2.8, Honda'nınki ise yüzde 2.6 arttı.

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