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        Haberler Magazin Hollywood yıldızlarının koçu Vernice Klier Bozok Film Festivali'nde

        Hollywood yıldızlarının koçu Vernice Klier, Bozok Film Festivali'nde

        Leonardo Di Caprio, Vincent Cassel, Juliette Binoche, Monica Belluci, Milla Jovovich gibi birçok Hollywood yıldızının oyunculuk ve seslendirme koçu olan Vernice Klier, Bozok Film Festivali'ne katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:59
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        Leonardo Di Caprio, Vincent Cassel, Juliette Binoche, Monica Belluci, Milla Jovovich gibi birçok Hollywood yıldızının oyunculuk ve seslendirme Koçu Vernice Klier canlı görüntülü sohbet yoluyla 2'nci Uluslararası Bozok Film Festivaline katılım sağlayacak. Vernice Klier, Hollywood ve dünyada film üretimi, film süreçleri hakkında bilgi vererek gençlik jürisinin sorularını cevaplayacak.

        Ayrıca Bozok Film Festivalinin Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel, Uluslararası Kısa Finalist Filmleri ve Panaroma Seçkisi açıklandı.

        2'nci Uluslararası Bozok Film Festivali; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği paydaşlığında 25 - 28 Ekim 2023 arasında Yozgat'ta yapılacak. Festivalin fikir hakkı ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Başkanı ise dernek başkanı Akademisyen Batuhan Kalayci tarafından yapılıyor.

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        • Ulusal Kısa Finalist Filmler; Bahçeler Put Kesildi (Ali Cabbar), Dıstan (Abdurrahim Karabulut - Mahsun Celayir), Gece Babamızı Ararken (Alkım Özmen), Herkesin Yapabileceği Bir Şey (Selen Örcan), Rutubet (Turan Haste)

        • Ulusal Belgesel Finalist Filmler; Ertuğrul Muhsin Bey (Özgür Dağ), Bunun Ne Olduğunu Sorarsa; Bu Bir Yaprak (İdil Oğuzhan), Emma (Merve Kuş Mataracı), Yeryüzündekiler (Harun Yel), 3 Ordu (Kadir Can Arabacı)

        • Uluslararası Kısa Finalist Filmler; Kanlı Kar (Hossein Alıjannezhad), Hiç Doğmamış Çocuk İçin (Afsaneh Aghanezhad - Vali Bagheri), Hadi Konuşalım (Elad Mukades)

        • Panroma Seçkisi; Litvanyalı (Yane Olegovna Zamaletdinova), Yavru Karınca (Derya Uygurlar) , Kumlu Mezar (Aliyeh Hodaei - Sepideh Rezaei) , Dünyanın Sonu (Taras Valihura), Temaül (Ali Rıza Bayazıt)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Vernice Klier
        #Bozok Film Festivali
        #Leonardo Di Caprio
        #Monica Belluci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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