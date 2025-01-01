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        Haberler Dünyadan Hollywood yıldızları 2024'e böyle veda etti - magazin haberleri

        Hollywood yıldızları 2024'e böyle veda etti

        Jennifer Lopez'den Jessica Alba'ya, Sofia Vergara'dan Brooke Shields'e Hollywood'un ünlü isimleri, 2024'e veda ederken yılın özetini sundu, yeni yıl dileklerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:05
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        • 1

          Jennifer Lopez

          Jennifer Lopez, 2024'e veda ederken, yıl içinde yaptıklarından kesitleri paylaştı. 20 yıl önceki hit şarkısı 'Waiting For Tonight' eşliğinde, dans ettiği klipleri, rol aldığı filmleri, çıktığı kırmızı halı görüntülerini video haline getiren Lopez, mesajına sadece; "2024" yazarak bir özet sunduğunu belirtti.

        • 2

          Jessica Alba

          Eşi Cash Warren'den ayrıldığını doğrularcasına tek başına yer aldığı karelerini paylaşan Jessica Alba; "2024 yolu açtı, 2025 sihri istiyor" diye yazdı. Ardından Alba, şu alıntıyı ekledi:

          "2025 için mantram: Huzurumu bozan olursa, çok pahalıya patlar. Parlaklığımı söndürürse, gitmeli. Değerimi sorgulamama neden olursa, 2024'te kalır. 2025'e odaklanmış olarak ve tüm gücümle giriyorum."

        • 3

          Shawn Mendes

          Ünlü şarkıcı, ailesiyle görüntülerini paylaşarak; "Hayatımın en güzel yılıydı bu! Mutlu yıllar güzel insanlar!" notunu düştü.

        • 4

          Sofia Vergara

          Ünlü oyuncu, henüz 18 yaşındayken dünyaya getirdiği, 2024'te 33'üncü yaşını kutlayan oğlu Manolo ile yeni yılı Paris'te karşıladı. Vergara, oğluyla kutlama fotoğrafına; "Yılı sevdiklerinizle bitirmek gibisi yok" diye yazdı.

        • 5

          Khloe Kardashian

          Khloe Kardashian, kızı True Thompson ile birlikte fotoğrafını paylaşarak; "Kızımın bu yıl ne kadar büyüdüğüne inanamıyorum, herkese mutlu yeni yıllar!" diye yazdı.

        • 6

          Kris Jenner

          Ailesiyle pek çok fotoğrafını paylaşan Kris Jenner, "2024 unutulmaz bir yıl oldu, çok fazla sevgi dolu ve birçok değerli anlarla dolu. Ayrıca kız kardeşim Karen'ı kaybettiğimde derin üzüntü yaşadığım bir yıl oldu, bana sevdiklerimizi ve birlikte geçirdiğimiz değerli zamanı hatırlatan bir kayıp" diye yazdı.

          "Ailemin sevgisi, gerçek arkadaşlıkların nimetleri ve bizimle bu yolculuğun bir parçası olan herkesten gelen inanılmaz destek için minnettarım" diyen Kris Jenner, "Bu bölümü kapatırken hepinize mutlu yıllar ve sevgi, huzur, mutluluk, fırsat ve macera dolu aydınlık, güzel bir 2025 diliyorum. Sevdiklerinize sıkıca sarılın" mesajını paylaştı.

        • 7

          Brooke Shields

          Brooke Shields, 2024'ten güzel anları bir araya getirdiği klip paylaşırken, "2024'ten tatlı anılar... Yeni bir yıla şerefe!" notunu paylaştı.

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