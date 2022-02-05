Hollandalı gazeteciye canlı yayında müdahale

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Hollanda ulusal haber kanalı NOS’un muhabiri Sjoerd den Daas, Pekin’de başlayan Kış Olimpiyatları’yla ilgili gelişmeleri stadın dışından canlı yayınla ana stüdyoya aktarırken, bir güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişi tarafından alandan uzaklaştırıldı.

NOS yaptığı açıklamada “Muhabirimiz @sjoerddendaas NOS Journaal'da saat 12.00'de canlı yayında güvenlik görevlileri tarafından kameradan uzaklaştırıldı” denildi.