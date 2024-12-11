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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Hollanda sineması Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde

        Hollanda sineması Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen, 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 16-20 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Çeyrek asırdır düzenlenen festivalin bu yılki odağında Hollanda Sineması var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:27
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        Hollanda sineması İstanbul'a geliyor
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        Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali bu sene 25. yaşını kutlarken, festivalin bu yılki odağında Hollanda Sineması olacak.

        16-20 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalde “Hollanda’ya Bak Dünyayı Gör”, “Türk Sinemasına Bir Bakış”, ve “Geleceğin Sinemacılarından Kısalar” bölümlerinde filmler izleyicilerle buluşacak. Film gösterimleri ücretsiz olacak.

        Sinemaya yön veren klasikleri bir kez daha beyazperdede görme fırsatı sunan Randevu İstanbul, 16-20 Aralık tarihleri arasında Atlas Sinemaları’nda katılımcılarla buluşacak.

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        #Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali
        #TÜRSAK
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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