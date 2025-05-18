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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'dan mucizevi şampiyonluk! - Futbol Haberleri

        Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven'dan mucizevi şampiyonluk!

        Hollanda Ligi Eredivisie'de bitime 5 hafta kala lider Ajax'ın 9 puan gerisinde yer alan PSV Eindhoven, rakibinin dört haftada 10 puan kaybetmesinin ardından mucizevi şekilde şampiyon oldu. Son hafta maçında deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV, üste üste 2'nci, toplamda 26'ncı kez mutlu sona ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:35
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        Hollanda'da mucizevi şampiyonluk!
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        Hollanda Ligi Eredivisie’de sezon bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Deplasmanda Sparta Rotterdam’ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax’ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

        Hollanda Eredivisie’de sezonun son 5 haftasına 9 puan farkla önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax’ın 1 puan önünde girdi. Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam’ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente’yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27’nci dakikada Perisic, 58’inci dakikada Luuk de Jong ve 84’üncü dakikada Tillman’ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

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        Sahasında Twente’yi 28’inci dakikada Henderson ve 90’ıncı dakikada Weghorst’un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

        ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 26’NCI ŞAMPİYONLUK

        Sezonu 79 puanla ilk sırada tamamlayan PSV Eindhoven, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplamda ise 26’ncı kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

        4 HAFTADA 10 PUAN KAYBEDEN AJAX ŞAMPİYONLUĞU RAKİBİNE KAPTIRDI

        Hollanda’nın en çok şampiyon olan takımı ünvanını elinde bulunduran Ajax, sezonu ikinci sırda tamamlarken dramatik bir son yaşadı. Ligde son hafta öncesinde 4 maçta 10 puan kaybeden Francesco Farioli ve öğrencileri, final haftasına PSV’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Son hafta PSV, Sparta Rotterdam deplasmanında hata yapmayınca Ajax sezonu ikinci sırada tamamladı.

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