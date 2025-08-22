Habertürk
        Hollanda Kraliçesi Maxima ile kızı Prenses Ariane Yunanistan tatiline çıktı - magazin haberleri

        Hollanda Kraliçesi Maxima ile kızı Prenses Ariane Yunanistan tatiline çıktı

        Hollanda Kraliçesi Maxima ile kızı Prenses Ariane ile birlikte Yunanistan'ın Spetses Adası'nda tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 11:13 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:54
        Hollanda Kraliçesi Maxima, kızı Prenses Ariane ve köpeği Mambo ile birlikte Yunanistan'ın Spetses Adası'nda tatil yaparken görüntülendi.

        54 yaşındaki Kraliçe Maxima, 18 yaşındaki kızı Ariane ile birlikte bir tekneyle denize açıldı.

        Aslen Arjantinli olan Kraliçe Maxima, 2013'te Kraliçe Beatrix’in tahttan feragat etmesinin ardından tahta geçen Kral Willem-Alexander'in eşi. Babası Jorge Zorreguieta, Arjantin’deki askerî diktatörlük döneminde tarım bakanlığı yapmıştı.

        Bu geçmiş, Maxima’nın Willem-Alexander ile evleneceği zaman Hollanda’da tartışmalara yol açmıştı. Ancak Maxima, özellikle babasının diktatörlük dönemiyle bağlantısı nedeniyle başlangıçta tartışmalara konu olsa da kısa sürede kişiliği ve çalışkanlığıyla bu önyargıları büyük ölçüde aşmayı başardı.

        Hollanda’da yapılan düzenli monarşi anketlerinde, Kral Willem-Alexander’a kıyasla Maxima çoğu zaman daha yüksek popülarite oranına sahip çıkıyor.

        Kral Willem-Alexander - Prenses Ariane

        Ablaları Amalia ve Alexia'nın ardından Hollanda tahtının üçüncü sıradaki varisi olan Prenses Ariane, çok küçük yaşından itibaren kamuoyunun ilgisini çekse de ebeveynleri tarafından daha korunaklı bir çocukluk sürmesi için daha az kamu önüne çıkarıldı.

        Henüz yaşı gereği resmi görevi olmayan Prenses Ariane, kraliyet ailesinin önemli kutlamalarında ve özel törenlerde yer alıyor. İleride resmi görevler üstlenmesi bekleniyor.

        Prenses Amalia

        Taht sırasındaki konumu nedeniyle odak noktası, genelde ablası Veliaht Prenses Amalia üzerinde oluyor.

