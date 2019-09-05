Hollanda 2. liginde mücadele eden NEC Nijmegen'in 3 aydır stat kirasını ödemediği ve kriz yaşadığı ortaya çıktı. Goffert Stadyumu'nun bakım masraflarını dahi karşılayamadığı belirtilen kulüp, Fenerbahçe'yi suçladı.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan NEC Nijmegen'in kulüp direktörü Wilco van Schaik, bu ödemelerin gecikmesinde Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ödemelerini yapmamasını sebep olarak gösterdi.

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin 1 milyon 400 bin euro olduğu ve bonuslarla 2 milyon euro'yu bulabileceği belirtildi.