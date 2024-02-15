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        Haberler BBC Diğer Hollanda'dan ABD'ye giden uçak, 'kurtçuk paniği' nedeniyle geri döndü

        Hollanda'dan ABD'ye giden uçak, 'kurtçuk paniği' nedeniyle geri döndü

        Hollanda'dan ABD'ye giden uçak, yolcuların üzerine dökülen kurtçuklar yüzünden Amsterdam'a geri dönmek zorunda kaldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:42
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        Hollanda'dan ABD'ye giden uçak, 'kurtçuk paniği' nedeniyle geri döndü
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        Kabin bagajıGetty Images

        Hollanda’dan ABD’ye giden uçak, yolcuların üzerine dökülen kurtçuklar yüzünden Amsterdam’a geri dönmek zorunda kaldı.

        Hollanda medyasına göre, Salı sabahı Detroit’e gitmek üzere Amsterdam’dan havalanan uçakta bir süre sonra, ekonomi sınıf yolcuların bulunduğu bölümdeki baş üstü dolabından kurtçuklar dökülmeye başladı.

        Hollanda Haber Ajansı ANP'ye konuşan bir yolcu, yanında oturan kadının üzerine yaklaşık on kurtçuk düştüğünü söyledi.

        Kadın yolcunun, bir kağıt parçasıyla kurtçukları temizlediğini gören diğer yolcular paniğe kapıldı.

        Yolcular, kabin ekibini çağırarak durumu anlattı. Hollandalı yolcuya göre, kabin görevlilerinin bagaj bölümünün kapağını açması üzerine yolcuların üzerine kurtçuklar düşmeye başladı.

        Kurtçukların, baş üstü dolabıdaki bir bavul içinden düştüğü belirlendi. Söz konusu bavulda çürümüş balık bulunuyordu.

        Kabin ekibinin uyarısı üzerine uçak, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na geri döndü.

        Kabin görevlileri, içinde çürümüş balık bulunan çantayı plastik folyo ile sararak, imha edilmek üzere dışarı çıkardı.

        Uçağın geri dönmesine neden olan çantanın sahibi de belirlendi ve bu yolcu farklı bir yere götürüldü. Yolcunun tekrar uçuşuna izin verilip verilmediği açıklanmadı.

        Uçak da, gerekli temizliğin yapılması için hizmet dışı bırakıldı.

        İngiltere’de yayımlanan The Independent gazetesine konuşan Delta Havayolları yetkileri, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

        “Uygun olmayan şekilde paketlenmiş el bagajı nedeniyle” 133 sefer sayılı uçağın yolculuğunun kesintiye uğradığını belirten hava yolu şirketine göre, yolcular bir sonraki uçuşa aktarıldı.

        Olaya tanık olan kişilerin sosyal medya paylaşımlarına göre, hava yolu şirketi tarafından yolculara 8 bin uçuş mili, otel odasında konaklama gideri ile ve 30 dolarlık yemek ücreti ödendi.

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