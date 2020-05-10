Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 440'a ulaştı

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Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM),Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 22 artarak 11 bin 307 oldu.

Vaka sayısının 245 artarak 42 bin 627'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 18 artışla 5 bin 440'a ulaştı.

- Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında düşüş kaydedilmesinden dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik salonu, kuaför, sürücü kursları ve fizik tedavi gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri yalnızca randevuyla çalışacak.

İlkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri, kütüphaneler de açılacak ve yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilecek. 18 yaş altındakiler de 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabiliyor.

Mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personelle en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.

Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak.

Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak.

Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.

1 Eylül'den itibaren ise tüm spor alanları ve spor okulları açılacak.

Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar sürecek.