Hollanda'da 'Kentsel Dönüşüm' temalı ışık sanat festivali
Hollanda'nın Utrecht kentinde yılda 57 milyon yolcu ağırlayan tren istasyonlarının merkezi olan tren garı etrafında 'Kentsel Dönüşüm' temalı ışık sanat festivali yapıldı
- 1
Utrecht Açık Vakfınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen I Light U isimli festivalde yansıtılan ışık gösterileri halkın izlenimine sunuldu.
- 2
Kentsel dönüşüm temalı ışık sanat festivalinde temaya anlam veren ışıkla yansıtılan sanat eserleri, Hollandalı ve yabancı sanatçılar tarafından hazırlandı.
- 3
İstasyonun çevresindeki 10 yıl önce başlayan değişimi anlatan eserlerin sunulduğu festival, 28 Ocak'a kadar devam edecek.
-
- 4
Ziyaretçiler, kentin farklı noktalarına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14