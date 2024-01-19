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        Haberler Yaşam Hollanda'da 'Kentsel Dönüşüm' temalı ışık sanat festivali

        Hollanda'da 'Kentsel Dönüşüm' temalı ışık sanat festivali

        Hollanda'nın Utrecht kentinde yılda 57 milyon yolcu ağırlayan tren istasyonlarının merkezi olan tren garı etrafında 'Kentsel Dönüşüm' temalı ışık sanat festivali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:23
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          Utrecht Açık Vakfınca bu yıl 3'üncüsü düzenlenen I Light U isimli festivalde yansıtılan ışık gösterileri halkın izlenimine sunuldu.

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          Kentsel dönüşüm temalı ışık sanat festivalinde temaya anlam veren ışıkla yansıtılan sanat eserleri, Hollandalı ve yabancı sanatçılar tarafından hazırlandı.

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          İstasyonun çevresindeki 10 yıl önce başlayan değişimi anlatan eserlerin sunulduğu festival, 28 Ocak'a kadar devam edecek.

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          Ziyaretçiler, kentin farklı noktalarına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.

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