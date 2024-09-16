Hollanda'da hiçbir Türkün yaşamadığı köy: Turkeye

ESKİSİ KADAR VAKİT AYIRAMIYOR

Evinin camlarını Turkeye köyü ve kendisi hakkında yayımlanan haber kupürleriyle süsleyen Sturm, Türklerin kendisini sık sık ziyaret ettiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sturm, biriktirdiği eşyayı ileride ne yapacağını henüz düşünmediğini belirterek, "Önümüzdeki ay 70 yaşıma gireceğim. Artık kendi geleceğim ve bu eşyanın akıbetini düşünme vaktim geldi" dedi.