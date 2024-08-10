Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Hollanda'nın Utrecht kentinde yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş düzenlendi
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Hollanda'da her hafta farklı bir kentte Filistin'e destek amacıyla yapılan protestolarda bugün yüzlerce kişi, Janskerkhof Meydanı'nda buluştu.
Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirerek, savaşın sonlandırılması için uluslararası kurumların ve mahkemelerin harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.
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Grup, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu kent merkezinden yürüyerek Janskerkhof Meydanı'na döndü.
Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e desteğini açıklayan ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara şubelerinin önünden geçerken "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.
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"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, Yazıklar olsun Wilders, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.
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Konuşmacılar, soykırımın 300 günü aştığını ve İsrail'in sivilleri ve okulları bombalamaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadıkları vahşeti anlatan mesajları göstericilere okudu.
Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunanlar, slogan ve alkışlarla gruba destek oldu.
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PARİS'TE DE GÖSTERİ
Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler, Tel Aviv hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etti.
Eylemde, "İşgalci İsrail'i boykot et", "Soykırım Olimpiyatları" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" yazılı pankartlar açıldı.
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Kefiye takan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.
Sarah isimli bir gösterici, Gazze'de bebeklerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin hedef alındığını tasvir etmek için eylem alanında bir çalışma yaptı. Üzerinde kırmızı boya bulunan bebek kıyafetlerini, doktor önlüğünü ve basın yeleğini ipe asan Sarah, kafası ve uzuvları olmayan oyuncak bebekleri de sergiledi.
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AA muhabirine konuşan Sarah, "Soykırıma, Filistin'deki etnik temizliğe ve dünyanın en ahlaksız ordusuna tepki göstermek için protesto ediyorum." dedi.
Sarah, eylemdeki çalışması hakkında, "Bu, İsraillilerin suç okyanusunda bir su damlasını temsil ediyor gerçekten. Burada, İsraillilerin en sevdiği hedeflerin tasviri var: doktorlar, ilk yardım görevlileri, kadınlar, okullar, çadırlar, hareket eden her şey." diye konuştu.
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Çok sinirli bir şekilde bu çalışmayı yaptığını belirten Sarah, bunun Gazze ile ilgili gördüğü görüntülere benzediğini ifade etti.
Sarah, "Çocuğunun kafasız bedeni taşıyan babanın her yere koşması ve bir annenin kafası olmayan çocuğuna bakması inanılır gibi değil." diye konuştu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.