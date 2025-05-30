Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Hollanda'da bir şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi | Sağlık Haberleri

        Hollanda'da bir şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi

        Almanya merkezli bir şekerleme markası, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu izine rastlanmasının ardından ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda'da bir şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya merkezli bir şekerleme markasının, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı. Bunun üzerine marka, ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırdı.

        Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenlik Kurumu (NVWA), bir ailenin birden fazla üyesi de dahil olmak üzere birçok kişinin, markanın 1 kilogramlık kola içerikli ürünü tükettikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini kaydetti.

        NVWA, bazı kişilerin bu ürünü tükettikten sonra ‘baş dönmesi’ yaşadığını bildirdi. Bunun üzerine NVWA, yapılan incelemelerden sonra şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

        Şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedilirken, marka ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

        Marka, ayrıca geri çağırma işleminin sadece Hollanda ile sınırlı olduğunu, diğer ülkeleri etkilemediğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Habertürk Anasayfa