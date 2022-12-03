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Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda - ABD maçı CANLI YAYIN TRT 1 İzle! Dünya Kupası maçları hangi kanalda? -Dünya Kupası haberleri

Hollanda - ABD maçı CANLI YAYIN

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor. Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak

Giriş: 03.12.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Hollanda - ABD maçı CANLI YAYIN TRT 1 İzle! Dünya Kupası maçları hangi kanalda? -Dünya Kupası haberleri

STAT: Khalifa Stadı
HAKEM: Wilton Sampaio
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT1

HOLLANDA: Noppert,Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries, Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay

ABD: Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest, Musah, Adams, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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