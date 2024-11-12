Hollanda 9 Aralık'tan itibaren kara sınırı kontrolleri uygulayacak

Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da son genel seçimleri aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV'nin kazanması ve PVV'nin liderliğinde bir koalisyon hükümetinin oluşturulması; ülkenin sınır politikasında da değişikliğe gidilmesine yol açtı.

Göç Bakanlığı, Hollanda'nın 9 Aralık'tan itibaren tamamı AB'nin Schengen sınırsız bölgesindeki ülkelerle olan kara sınırlarında ve Schengen bölgesi içindeki bazı uçuşlarda kontroller uygulanacağını duyurdu.

REKLAM advertisement1

Altı ay sürecek olan kontroller, PVV liderliğindeki sağcı koalisyon tarafından önerilen daha geniş bir göç baskısının bir parçası.

Almanya'nın da benzer bir adım atması bekleniyor.