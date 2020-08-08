Hokkabaz (Sleight) filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz (Sleight) filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram, bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Hokkabaz (Sleight) filmine dair detaylar...

HOKKABAZ (SLEIGHT) FİLMİ KONUSU

Bir sokak büyücüsü olan genç Bo, annesinin yanından ayrıldıktan sonra küçük kız kardeşinin yanında kalmaya başlar ve Los Angeles'taki partilerde uyuşturucu satarak başlarınını sokacak bir çatı katı tutmak istemektedir.

Tedarikçisiyle sorun yaşadığında kız kardeşi kaçırılır ve onu kurtarmak için her zorluğun üstesinden gelmek zorunda kalır.

HOKKABAZ (SLEIGHT) FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini J. D. Dillard’ın yaptığı, Jacob Latimore, Seychelle Gabriel, Storm Reid gibi usta oyuncuların yer aldığı 2016 yapımı “Hokkabaz”, Cumartesi akşamı Show TV’de!